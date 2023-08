Remarquablement repérée, il y a quelques années dans l’émission “The Voice”, La jeune chanteuse Yosra Mahnouch qui, depuis se produit dans les plus grands festivals du pays où elle enchaîne les succès, est remontée dans la soirée du mercredi 16 aout 2023 sur la scène mythique du théâtre romain de Carthage après quelques années d’absence.

Vedette adulée, son show, programmé, hier soir, dans le cadre de la 57ème édition du Festival international de Carthage (FIC), a drainé de nombreux fans. C’est devant des guichets fermés que la chanteuse a exalté son public avec un corpus de chansons savamment choisi.

Durant plus de deux heures, Yosra Mahnouch, qui était accompagnée d’un orchestre de musiciens dirigé par le maestro Abdelbasset Belgaied, a interprété avec sa voix puissante, au timbre vocal suave et la tessiture large différents styles musicaux du Charqi (Oriental), du local tunisien et même du “Khaliji”.

Hissée par la star irakienne Kadhem Essaher, Yosra Mahouch a interprété également des mélodies emblématiques du répertoire musical irakien dont l’ inéluctable ” Mayhana ” pour laquelle elle a excellé, suivi des plus beaux titres de Warda, Oum Kalthoum et Abdelhalim Hafez à l’instar de ” Fi youm wa Lila “, ” El Oyoun Essoud “, ” Ibtada el Michwar ” et ” Amana ya Donia ” que le public formant une chorale n’a pas résister à répéter avec elle sans se lasser, avant d’enchainer avec un cocktail de chansons Khaliji comme ” Ibta3id 3ani “, ” Ya Rouhi Ya Dada “, créant une véritable osmose entre elle et le public dans une ambiance de fête totale.

Pour ce passage à Carthage, Yosra Mahnouch a réussi à faire de son show un événement musical à la hauteur du Festival en poursuivant son tour de chant avec des refrains connus puisés dans le répertoire de musique traditionnelle tunisienne. Un bouquet de noubas issus de la musique soufie sous l’intitulé : ” Ya Chedly, ya Belhassen ” et d’autres titres ” Khédija “, ” Ahit Ahit “, ” Zinouba “, ” Tounes El Mahroussa ” a été proposé lors de cette soirée qui s’est terminée par un déluge d’ovations.

S’exprimant sur sa prestation lors de la conférence de presse qui a suivi son show, Yosra Mahnouch a remercié le festival de Carthage qui lui a permis de rencontrer un public si nombreux. ” J’ai dû supprimer certaines chansons programmées telle que ” Je suis malade ” de Serge Lama ainsi que des titres de mon propre répertoire pour me plier aux exigences du public ” a-t-elle précisé.