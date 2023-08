Par Imed Hanana

Intelligence Artificielle représentera-t-elle une menace pour la pensée humaine ? Ce qui est certain aujourd’hui, c’est que personne ne détient la vérité absolue quant à l’impact futur de l’IA.

En effet, elle offre actuellement des opportunités pour améliorer nos compétences et résoudre des problèmes complexes. Cependant, le développement exponentiel récent de l’IA #Générative, avec des programmes qui ont démontré des capacités impressionnantes dans la rédaction d’articles, la création artistique et la composition musicale, suscite des inquiétudes quant à l’influence qu’elle pourrait avoir sur la pensée humaine.

À titre d’exemple, en mars 2023, peu après la sortie de ChatGPT, plus de 1100 personnalités, dont l’entrepreneur #ElonMusk et le cofondateur d’Apple #SteveWozniak, ont demandé une pause de six mois dans la recherche sur l’intelligence artificielle. Ils sont convaincus que les robots conversationnels tels que ChatGPT pourraient présenter des risques sérieux pour la société. Ils appellent à une surveillance accrue de ces programmes et à la mise en place d’une réglementation pour leur utilisation.

Cette situation illustre la possibilité d’une menace pour la pensée humaine. J’ai même posé la question à ChatGPT : existe-t-il une menace pour la pensée humaine en l’absence de contrôle sur son développement et de réglementation pour son utilisation ? La réponse de ChatGPT à cette question confirme cette menace (voir capture d’écran de ChatGPT).

Je tiens également à citer l’exemple de l’invention de la #calculatrice. De nos jours, de nombreuses personnes sont devenues incapables d’effectuer mentalement des opérations simples d’addition, car elles utilisent directement ces dispositifs électroniques.

Donc à mon avis, je dirais que notre président Kais Saied n’a pas tort dans ces déclarations au sujet de la menace que l’IA représente pour la pensée humaine. L’IA peut limiter la créativité humaine, restreindre les possibilités intellectuelles et façonner les limites de la pensée humaine, tout en réduisant progressivement la capacité à innover.

Cependant, je dirais qu’il aurait tort de ne pas élaborer une stratégie et une vision à l’échelle nationale pour exploiter le potentiel de l’IA en vue du développement du pays.