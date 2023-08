Recevant, mardi, au Palais de Carthage, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukry, le président de la République, Kais Saïed, a réaffirmé la volonté de la Tunisie de renforcer davantage les relations fraternelles et la coopération fructueuse avec l’Egypte dans divers domaines et secteurs.

Selon un communiqué de la présidence de la République publié, mardi, le chef de l’Etat tenu à affirmer que la Tunisie est résolue à porter au plus haut palier les relations bilatérales entre les deux pays et à veiller autant que possible à les diversifier et à aplanir les difficultés rencontrées au service du bien des deux peuples frères et leur intérêt communs.

Pour sa part, l’hôte égyptien a déclaré que sa visite en Tunisie ” s’inscrit dans la perspective de poursuivre les concertations politiques entre les deux pays à la lumière à la visite effectuée par le président Kais Saïed en Egypte en 2021, laquelle a été suivie de la tenue de la session de la haute commission mixte entre les deux pays “, a rapporté une vidéo publiée sur la page officielle de la Présidence de la République.

Selon la même source, le ministre égyptien a affirmé que la vision commune partagée entre les dirigeants politiques en Tunisie et en Egypte vient témoigner de leur volonté de hisser les relations bilatérales à un niveau stratégique.

Une telle volonté commune est basée sur l’unité des visions et des finalités, a ajouté l’hôte égyptien, soulignant à ce propos qu’il est possible de relever les défis posés et de parvenir à engager une politique socioéconomique globale moyennant intensification et multiplication des concertations et des réunions communes.

Et le ministre Sameh Choukry d’indiquer que l’entrevue avec le chef de l’Etat a offert l’opportunité de passer en revue les mesures pouvant être décrétées en vue de réaliser l’intérêt commun des deux pays, mettant l’accent sur la nécessité de poursuivre la concertation entre les deux pays frères.

Le ministre égyptien a tenu à préciser que le dialogue politique qui s’est tenu, mardi, a fait montre de l’existence d’un terrain d’entente entre les deux pays, tout comme il a témoigné d’une ferme volonté politique de mettre en œuvre une action commune permettant de faire face aux défis et enjeux existants.

Toujours selon le responsable égyptien, la réunion de mardi a été l’occasion d’appréhender les défis et les enjeux régionaux et d’évoquer les différents volets de l’action commune afin de renforcer la résilience des deux pays dans une conjoncture turbulente.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukry, effectue une visite de travail en Tunisie les 7 et 8 du mois courant à l’occasion de la 15e session du comité Tuniso-égyptien de concertation politique.

Ce matin, l’hôte égyptien a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar. Les deux parties ont évoqué les moyens visant à hâter la mise en œuvre des accords convenus entre les deux pays lors des travaux de la session de la haute commission mixte tenue à Tunis en mai 2022.