Le réseau des gestionnaires d’aires marines protégées (AMP) en Méditerranée “MedPAN”, organise son prochain atelier régional de partage d’expériences sur le tourisme dans les aires marines protégées méditerranéennes, du 28 au 30 novembre 2023 à Hyères, en France et en ligne, en partenariat avec le Parc national de Port-Cros, qui célèbre cette année son 60e anniversaire.

L’objectif de l’atelier est de permettre aux gestionnaires d’AMP et aux parties prenantes de mettre en commun et de partager leurs connaissances, leur expertise et leurs expériences en matière de gestion de la pression touristique et de ses impacts sur les écosystèmes côtiers et marins, et de coopérer en vue d’une transition vers un tourisme durable, indique MedPAN, dans un communiqué.

Le réseau a ainsi lancé un appel à contributions et au partage d’études de cas et d’initiatives, destiné aux gestionnaires d’AMP et des autorités nationales et infranationales, des réseaux, des ONG, des chercheurs, ainsi que des acteurs et représentants du secteur du tourisme. L’appel à contributions est ouvert jusqu’au 8 septembre.