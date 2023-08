Le Vienna Opera Ball Orchestra a été fondé en 1982 dans le but de cultiver la musique de danse viennoise des 18e et 19e siècles et de la jouer à Vienne et dans le monde entier. Depuis 40 ans, il fait partie intégrante du bal de l’opéra de Vienne. En plus de la participation musicale aux événements de bal, une activité de concert animée a commencé, ce qui a entraîné un élargissement du répertoire.

Des compositions de la dynastie Strauss et de leurs contemporains, mais aussi des chefs-d’œuvre de Franz Lehar et d’Emmerich Kalman, ainsi que presque toutes les mélodies d’opérettes populaires ont trouvé leur place dans les programmes de concerts. Les classiques viennois et autres grands compositeurs d’œuvres symphoniques se retrouvent également régulièrement dans les programmes.

Aujourd’hui, l’orchestre se produit dans 36 pays et dans presque toutes les métropoles européennes, entreprend des tournées de concerts sur plusieurs continents et se réjouit d’être accompagné et dirigé par de nombreux chefs internationaux.

Le directeur artistique du Vienna Opera Ball Orchestra est le chef d’orchestre hongrois Univ.-Doz. Mag. Laszlo Gyuker. Il est le troisième chef d’orchestre dans la longue tradition de l’orchestre, après le fondateur de l’orchestre, le professeur Wolfgang Jelinek et le professeur Uwe Theimer.

Andreas Spörri est le 1er chef invité depuis 2003 et le chef adjoint depuis 2022. Plus de 35 productions de CD documentent le vaste répertoire de cet orchestre.

5 août 2023 à l’Amphithéâtre d’El Jem