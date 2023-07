Au programme du festival international de Hammamet, ce samedi 29 juillet 2023, Noura Mint Seymali et Nidhal Yahyaoui (HATTAYA), l’héritage culturel du Sahara occidental, des griots de Mauritanie, ce soir à partir de 22h – Prix du ticket 40 dinars.

“Noura Mint Seymali puise dans l’héritage culturel du Sahara occidental, des griots de Mauritanie, les composantes d’une musique qui s’écoule, généreuse, abondante, féconde tout comme les grandes étendues de terre qui les abritent. Sa formation musicale est, dit-on ‘’Une véritable tempête de sable’’ qui joue du rock en intégrant à l’ensemble des instruments de musique traditionnelle mauritanienne. Du rock, du groove et une musique savante ancestrale celle écrite par des aèdes et des poètes dans les joutes oratoires les plus émulatives. Et quand le mélange prend, il est certainement détonant, du genre à ébranler toute une salle de concert.

Nidhal Yahyaoui s’est frayé un art musical sur le chemin des ‘’Hattaya’’, les travailleurs laborieux qu’on rencontre au gré des saisons, en faisant escale dans les contrées reculées du pays allant de Gafsa au Kef. Le projet musical de Nidhal Yahyaoui renoue avec ces chansons du terroir fredonnées par les ‘’Hattaya’’, qu’il a délicatement truffés d’arrangements traçant un carrefour de sonorités, comme on les aime modernes et authentiques, à la fois.” (Source: FIH)