Le ministère de la santé a réceptionné lundi, au dépôt régional des vaccins à Ben Arous, un don offert par le gouvernement japonais en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

Il s’agit d’équipements médicaux permettant de consolider la chaine du froid vaccinale ainsi que deux véhicules (Toyota), précise un communiqué du ministère de la santé, rendu public. Le ministre de la Santé Ali Mrabet, a salué le soutien des partenaires internationaux et la contribution effective du Japon apportée aux efforts du ministère de la santé afin de promouvoir le secteur.

Il a également salué le soutien du Japon apporté au système de soins en Tunisie notamment lors de la pandémie de covid-19. Mrabet a aussi souligné l’importance de la coopération avec l’UNICEF en Tunisie et sa contribution aux différentes manifestations et initiatives préventives et de sensibilisation.

L’ambassadeur du Japon en Tunisie Takeshi Osuga, a exprimé pour sa part, la disposition de son pays de poursuivre la coopération fructueuse entre les deux pays amis afin de réaliser prochainement des projets, digitaliser le système de santé et assurer un investissement en industrie pharmaceutique. Le représentant de l’UNICEF en Tunisie, Michel Le Pechoux a de son côté mis en relief l’importance de la vaccination pour protéger la vie des enfants et la santé de la population.