Le centre de promotion des exportations “CEPEX” a annoncé l’ouverture, à partir du jeudi 27 juillet 2023, des inscriptions pour le salon de l’agroalimentaire “Gulfood Dubai 2024” qui se tiendra au Centre mondial de commerce (World Trade Centre) de Dubaï, du lundi 19 au vendredi 23 février 2024.

La participation tunisienne à ce salon se fera dans le cadre de la section “World Food” (produits agroalimentaires hors huile d’olive, chocolats et bonbons durs).

Le CEPEX a précisé que selon le nouveau concept de ce salon, les fabricants d’intrants et de fournitures pour l’industrie agroalimentaire ainsi que les exposants exclusifs de confiserie et de produits à base de chocolat ne peuvent plus exposer au “Gulfood Dubai”.

Gulfood est l’un des plus grands évènements dédiés à l’agroalimentaire dans le monde. Il attire, chaque année, plus de 60 000 visiteurs et de 5000 exposants provenant de plus de 125 pays.