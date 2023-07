L’encours de dépôts de l’UIB s’est élevé à 6 034,9 MTND au 30 juin 2023 vs 5 460 MTND une année auparavant. Cette augmentation de dépôts de +10,5% correspondant à +575 MTND résulte principalement de la hausse (a) des dépôts à terme, certificats de dépôt et autres produits financiers (+249,5 MTND) (b) des dépôts d’épargne (+193,3MTND) (c) des dépôts à vue (+117,7 MTND) (d) et des autres dépôts et avoirs de la clientèle (+14,3 MTND).

L’encours net des crédits à la clientèle a affiché une croissance de +6,9% correspondant à un additionnel de +417,8 MTND, pour atteindre un encours de 6 433,8 MTND au 30 juin 2023 vs 6 016 MTND une année auparavant.

L’encours des emprunts et ressources spéciales a atteint 229,6 MTND au 30 juin 2023 vs 279,5 MTND une année auparavant.

Les produits d’exploitation bancaire, présentés nets des agios réservés, ont affiché une hausse de +17,7% pour atteindre 423,7 MTND au 30 juin 2023 vs 360,1 MTND une année auparavant.

La marge d’intérêt a atteint 147,1 MTND au 30 juin 2023 vs 131 MTND une année auparavant, soit une hausse de +12,3%.

La marge sur les commissions a enregistré une augmentation de +2,4% pour atteindre 75,8 MTND au 30 juin 2023 vs 74,1 MTND une année auparavant.

Les revenus du portefeuille-titres commercial et d’investissement ont enregistré une hausse de +9,7 % pour atteindre 32,8 MTND au 30 juin 2023 vs 29,9 MTND une année auparavant.

Le Produit Net Bancaire a enregistré une hausse de +8,9% pour atteindre 255,8 MTND au 30 juin 2023 vs 235 MTND une année auparavant.

Les frais de personnel ont accusé une augmentation de 10,6% au 30 juin 2023 pour atteindre 94 MTND vs 85 M TND une année auparavant.

Les charges opératoires ont augmenté de 9,2% pour atteindre 127,7 MTND au 30 juin 2023 vs 117 MTND une année auparavant.

Le Résultat Brut d’Exploitation a connu une croissance de +8,5% pour atteindre 128,2 MTND au 30 juin 2023 vs 118,2 MTND une année auparavant.