Le Président Abdelmadjid Tebboune a conclu vendredi sa visite d’État en République populaire de Chine, marquée par la signature de 19 accords de coopération et de mémorandums d’entente dans divers domaines, confirmant ainsi la solidité et la fructuosité de la coopération entre les deux pays.

Les accords comprennent des domaines tels que le transport ferroviaire, la technologie, l’agriculture, les télécommunications, le sport, l’économie et l’investissement, ainsi que la recherche scientifique et spatiale. La coopération sécuritaire et politique a également été renforcée.

Le Président Tebboune a tenu des entretiens avec le Président chinois, M. Xi-Jinping, et les deux dirigeants ont salué la coopération bilatérale à tous les niveaux. Ils ont évoqué des questions d’intérêt commun et souligné l’importance du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Sur le plan économique, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à l’évolution du volume de leurs relations économiques et commerciales. Elles ont affirmé leur volonté d’approfondir le partenariat économique, d’augmenter le volume des échanges commerciaux et des investissements qualitatifs chinois en Algérie. Le Président Tebboune a mis en avant les atouts de l’Algérie en tant que destination d’investissement prometteuse dans divers secteurs.

Le Président a également rencontré la communauté nationale établie en Chine, écoutant leurs préoccupations et mettant en avant les résultats très positifs de sa visite, qui ont ouvert de grandes perspectives d’investissement entre les deux pays, avec des projets et accords d’une valeur de 36 milliards de dollars.

La visite du Président en Chine a été marquée par des rencontres avec des responsables chinois, des visites d’entreprises et des cérémonies d’accueil solennelles, reflétant la profondeur des relations séculaires entre l’Algérie et la Chine.

Cette visite d’État vise à consolider les liens entre les deux pays et à renforcer leur coopération économique bilatérale dans divers secteurs stratégiques.

