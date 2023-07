Le chiffre d’affaires local des boissons gazeuses hors taxes de la SFBT est passé de 54 947 449 dinars à 55 207 068 dinars enregistrant une augmentation de 0,47%.

Le chiffre d’affaires hors taxes des boissons gazeuses à l’export est passé de 8 083 975 dinars à 7 017 146 dinars soit une diminution de 13,20%.

Le chiffre d’affaires hors taxes de la bière locale est passé de 112 968 680 dinars à 136 534 728 dinars soit une augmentation de 20,86%.

Le chiffre d’affaires hors taxes de la bière sans alcool à l’export est passé de 190 931 dinars à 1 933 975 dinars soit une augmentation de 912,92%

VENTES EN VOLUME:

– Les quantités de boissons gazeuses vendues sont passées de 6 937 399 caisses à 6 238 626 caisses soit une diminution de 10,07%.

– Les quantités de bières vendues sont passées de 370 065 hectolitres à 421 324 hectolitres soit une augmentation de 13,85%.

PRODUCTIONS :

– La production des boissons gazeuses est passée de 395 274 hectolitres à 366 849 hectolitres soit une diminution de 7,19%.

– La production de la bière est passée de 389 158 hectolitres à 413 773 hectolitres soit uneaugmentation de 6,33%.

LES INVESTISSEMENTS :

– Les investissements de la période sont composés essentiellement de l’achat de matériel d’emballages à consigner (casiers et bouteilles).

ENDETTEMENT :

– Les soldes comptables bancaires sont composés des soldes au 31/12/2022 et des montants de recouvrement auprès des clients et des dividendes reçus déduction faite des paiements des impôts, des salaires et des fournisseurs.