Les travaux du forum sur les politiques éducatives arabes, ont démarré aujourd’hui à Hammamet et se poursuivront jusqu’au 21 juillet courant, avec la participation des ministres de l’éducation de plusieurs pays arabes ainsi que des représentants de la société civile.

Le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri a affirmé à cette occasion que la question de financement du secteur de l’éducation dans le monde arabe revêt une extrême importance en raison des efforts déployés afin de réaliser le développement. Il a évoqué à ce propos l’importance d’une coordination entre les pays arabe ainsi qu’avec les représentants de la société civile afin de mettre en place des réformes globales.

Ce forum représente, a-t-il dit, une occasion visant à rapprocher les points de vues des différents intervenants dans le monde arabe, au niveau des ministres de l’éducation, pour unifier les méthodologies de l’éducation dans le futur et relever ainsi les défis qui se présentent.

Afin d’alimenter leurs ressources de financements, les pays arabes sont appelés en premier lieu à faire recours à leurs propres moyens et à mobiliser d’importants budgets au profit du secteur de l’éducation et de l’enseignement, a estimé Boughdiri.

La Tunisie s’oriente notamment vers la réalisation de l’objectif de l’école attractive en prenant soins de l’infrastructure de base, généralisant l’internet à haut débit, réalisant le programme de numérisation de l’enseignement tout en révisant le système d’évaluation qualifiée de médiocre, et en accordant davantage d’importance au transport scolaire et aux repas scolaires afin de lutter contre le décrochage scolaire estimé à plus de 100 mille élèves par an, a notamment souligné Boughdiri.

Le président de la coalition éducative tunisienne, Kamel Missaoui, a pour sa part, souligné le souci d’élaborer des recommandations, au terme de ce forum, afin de les transformer en projets de lois et des mesures permettant de faciliter le développement du financement du secteur de l’éducation.

De son côté, le président de l’institut arabe des droits de l’homme, Abdelbasset Ben Hassen, a mis en relief, le besoin des pays arabes à mettre en place des nouvelles politiques éducatives se basant sur l’investissement dans l’éducation et l’enseignement. l’objectif, a-t-il noté, est de trouver des solutions à plusieurs questions dont l’employabilité et les changements climatiques ainsi que de réaliser l’objectif du renforcement de l’enseignement public au profit des différentes parties.