Les ressources en gaz naturel (production nationale + forfait fiscal) se sont également repliées de 8% à fin mai 2023, à 1138 ktep (kilotonnes équivalent pétrole). La production du gaz commercial sec a, en effet, diminué de 11% et la redevance sur le passage du gaz algérien a, aussi, baissé de 2% se situant à 416 Ktep.

Par ailleurs, la répartition de la redevance totale entre la redevance cédée à la STEG et la redevance exportée montre que la plus grande partie est cédée à la STEG (55%). Durant le mois de janvier 2023, un dépassement des prélèvements STEG sur la redevance revenant à l’Etat Tunisien a été enregistré et qui est en cours de régularisation.

Le forfait fiscal sur le passage du gaz algérien a diminué d’une façon significative durant le premier semestre de 2020, la pandémie qui a touché l’Europe et notamment l’Italie a impacté fortement, la demande de l’énergie et par, conséquent, la quantité de gaz qui transite de l’Algérie vers l’Italie à travers la Tunisie. Néanmoins une amélioration a été observée à partir du mois juillet 2020 et qui a continué durant les années 2021, 2022 et 2023.

Les achats du gaz algérien ont diminué de 6%, entre fin mai 2022 et fin mai 2023, à 851 ktep. L’approvisionnement national en gaz naturel a reculé de 10% à 1803 ktep.