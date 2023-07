La BIAT réaffirme son engagement envers les Tunisiens Résidant à l’Etranger (TRE) en lançant sa campagne estivale 2023 avec un message fort : « Mon pays, Ma famille, mon chez moi » indiquant l’importance de la famille pour cette clientèle et tout ce que la Tunisie représente pour elle, la campagne estivale à destination de notre communauté expatriée étant devenue un rendez-vous annuel que la banque n’a jamais manqué, même en temps de crise sanitaire.

Ainsi, la BIAT renforce cette année ses actions en faveur des TRE afin de leur faciliter davantage la réalisation de leurs projets d’investissements immobiliers en Tunisie en mettant à leurs dispositions une offre promotionnelle avantageuse.

Cette offre a débuté au de mois de mai et s’achèvera au mois d’octobre 2023 pour donner l’opportunité à toute sa clientèle nouvelle ou existante, de bénéficier des privilèges y afférents sans la limiter à la saison estivale.

Pour rendre concret aux Tunisiens Résidant à l’Etranger le rêve de devenir propriétaire en Tunisie, la BIAT offre des conditions préférentielles pour toute demande de crédit immobilier effectuée durant cette période. Cette offre promotionnelle met à la disposition des TRE des taux d’intérêts avantageux et des commissions réduites, en plus d’avantages en matière d’assurances vie et logement liées au crédit, en partenariat avec Assurances BIAT.

Cette offre englobe également un accompagnement de bout en bout, y compris le volet relatif au choix de l’investissement, grâce notamment à une équipe dynamique de conseillers clientèle « Equipe Tounessna » et aux partenaires immobiliers de la banque.

Afin de consolider, aussi bien le travail de l’Equipe Tounessna, en place au niveau du siège de la banque et complètement dédiée aux TRE, que celui des conseillers de clientèle de son réseau d’agences, réparties sur tout le territoire tunisien, la BIAT a mis en place différents moyens de contact pour cette clientèle : son site web : www.biat.tn, ses pages Facebook BIAT et BIAT France, mais aussi une ligne groupée dédiée à cette clientèle, joignable par téléphone ou WhatsApp Business au 00216 71 13 19 00 et une adresse e-mail spécifique : tre@biat.com.tn.

Consciente du rôle important des TRE dans le développement économique de la Tunisie, la BIAT s’est historiquement positionnée sur ce marché en tant que partenaire de référence avec le déploiement d’une stratégie de proximité depuis 2008.

A travers son offre dédiée, la BIAT ambitionne d’améliorer le bien-être de cette clientèle en Tunisie en répondant à ses différents besoins et en lui apportant le soutien, le conseil et l’accompagnement nécessaires pour ses projets personnels avec la qualité de service attendue. La mise en place d’un dispositif commercial dédié lui permet de prendre en charge et avec célérité, toutes les demandes de cette clientèle aux besoins et aux exigences spécifiques.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 206 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn