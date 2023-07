L’Agence Foncière Industrielle (AFI) a annoncé, vendredi, le lancement d’une application digitale lui permettant d’assurer un suivi instantané de la situation des lots de terrains industriels.

Cette solution numérique offre ainsi la possibilité de suivre l’exploitation des investisseurs des zones industrielles et de les inspecter à distance, a indiqué le président directeur général de l’AFI, Kais Mejri, lors d’une conférence de presse tenue à Tunis.

Selon lui, cette solution s’inscrit dans le cadre du programme de transition numérique lancé par l’agence en novembre 2022, lequel prévoit la digitalisation des différents services de l’agence et de développer ses méthodes de travail.

Dans ce contexte, une carte numérique interactive destinée aux investisseurs permettant d’identifier les lots de terrains industriels vacants a été créée, a-t-il noté.

Et d’ajouter que l’agence œuvre actuellement, à mettre en place une plateforme nationale baptisée “E-industrie” qui sera mise à la disposition des investisseurs en Tunisie et à l’étranger afin qu’ils puissent acquérir des lots de terrains industriels à distance.

“Elle sera fin prête en décembre 2023”, a-t-il indiqué.

D’après le responsable, un centre de formation dont l’objectif est de développer les compétences numériques des agents a été créé dans le cadre de ce programme, ajoutant que l’AFI se penche aussi sur la numérisation de son archive en vue de moderniser son administration.

Créée en 1973, l’Agence Foncière industrielle est un organisme à caractère industriel et commercial placée sous la tutelle du ministère de l’Industrie.

Elle œuvre à la création et l’aménagement de zones industrielles équipées des commodités nécessaires à l’implantation des projets industriels et à la construction de locaux industriels modulables et leur mise à la disposition des investisseurs tunisiens et étrangers.

Depuis sa création, elle a réalisé l’aménagement de plus de 114 zones industrielles reparties entre les grands centres urbains du littoral et les régions de l’intérieur.

Ces zones ont permis l’installation de plus de 5000 entreprises œuvrant dans différents secteurs.