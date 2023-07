Le développement des pays arabes exige l’élaboration d’un contrat social reposant sur l’égalité, l’implication et la justice sociale et basé sur les droits et libertés”, a indiqué la déclaration publiée à l’issu du colloque ” le futur de l’action régionale commune dans le domaine des droits de l’Homme ” tenu les 11 et 12 juillet à Tunis.

La déclaration intitulée ” la déclaration de Tunis, les droits de l’Homme, notre futur “, a appelé à renforcer les réseaux régionaux et les initiatives inclusives visant à protéger les droits de l’Homme et à incarner leurs principes dans la culture, les politiques et les législations.

La déclaration a aussi souligné la nécessité de mettre en œuvre des stratégies d’appui aux questions majeures à l’instar des droits de l’Homme, le changement climatique, la migration, les droits des réfugiés et les droits des personnes en situation de handicap.

La même déclaration, publiée à l’issue du colloque organisé avec l’appui de l’institut arabe des droits de l’Homme, a appelé a la nécessité d’investir davantage sur les nouvelles technologies, l’Intelligence Artificielle et les médias pour renforcer et de faire valoir la culture des droits humains.

Dans ce document, les participants soulignent la nécessité de mettre en place des programmes communs et inclusifs visant à développer les mécanismes régionaux et internationaux concernés par les droits de l’homme et d’unifier les discours sur cette question.

Sur un autre plan, la déclaration contient un appel au développement de l’action régionale commune pour assurer l’apprentissage tout au long de la vie et l’élaboration d’un contrat social pour l’éducation dans tous les pays, outre le développement de la recherche scientifique sur les acquis accomplis par la société civile en matière de droits humains.