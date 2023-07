Les consommateurs d’énergie, qu’ils soient entreprises, réseaux d’établissements, ménages ou autres, ont tendances aujourd’hui à maîtriser leur consommation énergétique, d’abord pour des raisons économiques et puis par conscience environnementale et pour des raisons climatiques.

L’intelligence artificielle, le machine Learning et l’Internet des objets (IOT-Internet of Things) peuvent aider, désormais, à estimer et gérer cette consommation en temps réel pour réduire tout gaspillage énergétique et partant réaliser des économies considérables.

Une solution de surveillance de l’énergie pour les entreprises et les particuliers, avec une interface facile et accessible, a été développée, dans cette optique, par la start-up tunisienne “Wattnow “, spécialisée dans l’efficacité énergétique.

Cette jeune pousse en activité depuis seulement 5 ans et qui compte actuellement environ 30 employés ingénieurs, est en train de se frayer un chemin sur les marchés internationaux. D’ailleurs, elle vient d’ouvrir sa filiale Wattnow- France à Toulouse.

Sa solution d’optimisation de la consommation d’énergie, consiste en des capteurs intelligents collectant toutes les données relatives à la consommation de l’énergie et interconnectés à un tableau de bord baptisé “Wattnow Energy Dashboard”. Elle a été jusqu’à maintenant, déployée en France, aux USA, dans certains pays d’Afrique et du Golfe, a affirmé à l’agence TAP, Issam Smaali, directeur exécutif et fondateur de “Wattnow”.

A travers une plate-forme en ligne qui permet un accès facile aux données collectée par les capteurs intelligents développés par les compétences tunisiennes de la jeune entreprise, la solution de “Wattnow” permet de suivre les principaux indicateurs de performance clés en visualisant et en surveillant la consommation d’électricité en temps réel, par heure, par semaine ou même par an.

Amir Achouri, directeur commercial indique que la solution permet également, de définir des seuils et des indicateurs de performance et de recevoir en cas de dépassement ou de déviation des alertes et des notifications en temps réel.

“Toute action d’efficacité énergétique doit commencer par la compréhension et la détection de ce qui ne va pas dans un circuit de consommation. il faut ainsi, un tableau de bord à cet effet et qui permet de savoir comment agir en cas de problèmes de surconsommation ou de gaspillage”, note Issam Smaali.

Sans dévoiler les prix de leur technologie, le premier responsable de la jeune entreprise se contente de dire qu’ils sont compétitifs avec un faible coût de maintenance et un retour sur investissement rapide.

Le logiciel qui suit la consommation et détecte les anomalies et les problèmes ne s’arrête pas là, il permet également, d’automatiser et de contrôler des lignes d’éclairage, de climatisation et des compresseurs etc. “Ceci permet des économies importantes”, assure, pour sa part, Achouri

Tous les consommateurs d’énergie, qu’ils soient ménages, entreprises ou établissements étatiques ou privés, particulièrement les usines énergivores telles que les cimenteries ou les briqueteries, peuvent exploiter ce système.

La start-up compte aujourd’hui, parmi ses clients sur le marché local, des grandes surfaces, des opérateurs de télécommunications, des banques, des municipalités (pour gérer l’éclairage publique), ainsi que les industries phrmaceutique, de l’aéronautique, du pétrole et gaz et du textile. En concret, depuis sa création, la start-up a équipé plus de 400 sites et installé plus de 1000 compteurs intelligents au profit de plusieurs secteurs d’activité.

Généralement, tous les bâtiments à usage industriel, administratif ou commercial, où le taux de gaspillage est élevé, gagneraient à faire recours à ce système de gestion d’énergie. Plusieurs études internationales ont montré déjà que le taux de gaspillage d’énergie dans les bâtiments commerciaux, s’élève à 30%.

D’après Smaali, une fois généralisé, le système de gestion d’énergie pourrait avoir un impact en matière d’efficacité énergétique et “on pourrait ainsi comptabiliser les taux de réduction de la consommation d’énergie et des économies. ça pourrait avoir une ampleur sur la consommation d’énergie à l’échelle nationale”.

“Il y’a une marge d’économie d’énergie énorme en Tunisie, si seulement on réussit à sensibiliser tout le monde à la nécessité d’agir pour l’efficacité énergétique et imposer la discipline nécessaire”, a-t-il dit à l’Agence TAP.

Le marché mondial des systèmes de gestion de l’énergie était évalué à 8,2 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 19,91 milliards USD d’ici 2026, selon mordorintelligence.com.

L’attention croissante portée à des problèmes tels que la gestion de la consommation d’énergie, l’optimisation de l’utilisation des sources d’énergie renouvelables et la réduction de l’empreinte carbone et des émissions de gaz à effet de serre, accroît la demande sur ces systèmes.

En Tunisie, les responsables de “Wattnow”, s’attendent à une meilleure prise de conscience dans ce domaine et une croissance de ce marché pour un pays qui s’est engagé sur la voie de la réduction de son empreinte carbone. L’efficacité énergétique s’avère ainsi le moyen le plus rapide, le plus propre et le plus rentable de réduire la consommation d’énergie et respecter les objectifs planétaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre.