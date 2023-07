La commission nationale des réserves foncières industrielles étudie la possibilité de mettre à la disposition du parc d’activités économiques de Bizerte un site de 300 hectares dans la région d’El Khocha relevant de la délégation d’Utique, selon la directrice des affaires foncières au gouvernorat de Bizerte Nahla Moumen.

A cet égard, une délégation de cette commission, composée notamment dse représentants des ministères de l’intérieur, de l’industrie et des domaines de l’Etat et des affaires foncières ainsi que des représentants de la STEG et de la SONEDE et de l’Institut national du patrimoine du patrimoine s’est rendue, ce week-end.

sur le site, qui se trouve à mi-chemin entre le gouvernorat de Bizerte et ceux du Grand-Tunis.

Selon Moumen, la direction générale du pôle de développement de Bizerte a exprimé à cette occasion sa disposition à lancer l’étude de l’aménagement de la première tranche de ce site sur 75 hectares.

La visite de la commission s’inscrit dans le cadre des efforts déployés en vue de drainer l’investissement industriel national et international vers la région, promouvoir l’emploi au profit de tous les demandeurs et améliorer l’attractivité du gouvernorat de Bizerte, a-t-elle précisé à l’agence TAP.