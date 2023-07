Un accord de don relatif au financement du projet de coopération tuniso-suisse de la propriété intellectuelle (TUSIP), a été signé, jeudi, entre la Tunisie et la Suisse, a indiqué, jeudi, le ministère du Commerce et de développement des exportations.

Cet accord vise à développer les exportations tunisiennes, à faciliter le commerce, et à appuyer la création et l’investissement en Tunisie, à travers le renforcement du cadre juridique et institutionnel dans le domaine de la protection des droits de la propriété et des indications géographiques.

Cet accord prévoit, également, de faire bénéficier les promoteurs de projets et les exportateurs en Tunisie, d’une protection efficace en matière de droits de la propriété intellectuelle, ce qui contribue à améliorer la réalisation des projets et à promouvoir l’investissement et l’exportation.

La cérémonie de signature de cet accord a été présidée par la ministre du Commerce et de développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb et l’ambassadeur suisse à Tunis, Joseph Renggli.

Ce programme de coopération concerne en plus du ministère du commerce, ceux de l’Agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche, de l’Industrie, des mines et de l’énergie (L’INNORPI), le ministère des Affaires culturelles (Organisme tunisien des droits d’auteur et des droits voisins), et le ministère du Tourisme et de l’artisanat (Office national de l’artisanat).