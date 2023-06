Un plan d’action pour le développement du tourisme durable à Djerba, élaboré conformément aux principes de la Gestion intégrée des zones côtières – Planification de l’espace maritime (GIZC-PEM), sera présenté, le 4 juillet prochain, par l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM).

Mené dans le cadre d’une approche participative, ce plan qui vise à promouvoir le développement durable dans les zones côtières et marines, sera exposé à toutes les parties prenantes, lors d’un atelier qui se tiendra à Djerba, indique l’INSTM dans un communiqué publié vendredi.Afin de promouvoir le tourisme durable à Djerba, l’Institut a également mis en œuvre une approche pour évaluer la durabilité du tourisme, notamment, à travers la création d’un ” indice de durabilité ” qui mesure différents facteurs, tels que l’impact sur l’environnement et les avantages socio-économiques.

Ces actions menées s’inscrivent dans le cadre du projet Co-Evolve4BG, coordonné par le l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM) et financé par l’Union Européenne, dans le cadre du programme IEV CTF ” Bassin Maritime Méditerranée ” 2014-2020.D’une durée de 4 ans, le projet Co-Evolve4BG a été lancé en 2019 avec un consortium composé de neuf partenaires de pays méditerranéens.

Il a pour objectif d’analyser et de promouvoir la coévolution des activités humaines et des systèmes naturels dans les zones côtières touristiques permettant ainsi le développement durable des activités de tourisme basées sur les principes de la GIZC et la promotion de la croissance bleue en Méditerranée. Le projet Co-Evolve4BG fait partie d’un projet plus large “Med Coast for Blue Growth” (MC4BG) – labellisé par les 43 pays de l’Union pour la Méditerranée. Il cible principalement les autorités nationales, régionales et locales ainsi que les organisations de la société civile, outre les experts.

Les actions prévues dans le cadre de ce projet ambitionnent d’améliorer le développement du tourisme côtier et maritime et à favoriser la création d’opportunités d’emploi dans ce secteur, tout en s’adaptant au changement climatique.