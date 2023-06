Le président de l’Association des comités nationaux olympiques africaines (ACNOA), Mustaphe Berraf, le président du comité national olympique tunisien (CNOT), Mehrez Bousayène, et la gouverneure de Nabeul, Sabel Malek ainsi que nombre d’invités des 2es jeux africains de plage JAP Hammamet 2023, ont inauguré mardi, le jardin olympique africain où une sculpture (1,7 m) illustrant la mascotte des jeux “Yoyo” surplombe le parc.

Dans une déclaration à la TAP, le président de l’ACNOA a indiqué que l’aménagement de ce jardin olympique africain à Nabeul témoigne du souci de la Tunisie d’immortaliser cet événement sportif, et ce, non seulement par sa vocation sportive, mais également, en faisant valoir les valeurs d’amitié, de fraternité et de solidarité entre l’ensemble des pays d’Afrique.

Il s’est, notamment, félicité de la bonne organisation des 2es jeux africains de plage, ces jeux qui, a-t-il dit, ont “prouvé que la Tunisie compte parmi les pays capables d’organiser les grands rendez-vous sportifs, saluant au passage le chef de l’Etat, Kais Saied, ainsi que les autorités publiques et locales pour les efforts déployés en vue de réussir l’événement.

De son côté, le président du CNOT a indiqué que l’implantation de la sculpture de la mascotte officielle des JAP 2023 au milieu du nouveau jardin olympique africain de Nabeul, traduit les valeurs de l’action olympique et conforte le patrimoine olympique.

Il a, par ailleurs, expliqué l’idée de départ quant aux choix des formes et des couleurs formant la mascotte des jeux, faisant savoir que l’artiste derrière cette oeuvre est le talenteux professeur de l’Institut national des beaux arts; Mohamed “Lartistou”.

“Nous avons relevé le défi de réussir l’organisation des JAP 2023 sous le signe de “l’Afrique solidaire”, grâce notamment à l’implication des nombreux volontaires venus des différentes régions du pays et aux encouragements prodigués par le président Saied”, a-t-il ajouté.

La Gouverneure de Nabeul a, pour sa part, estimé que les jeux africains de plage constituent une véritable fête olympique africaine, affirmant que l’inauguration du jardin olympique marquera à jamais dans l’histoire, les JAP de Hammamet.