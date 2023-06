Des économies d’énergie évaluées à 10,7 millions de TEP (tonne équivalent pétrole), soit l’équivalent d’un budget estimé à 9,8 milliards destiné à l’importation d’énergie fossile, ont été enregistrée grâce aux divers projets et programmes de maitrise de l’énergie réalisés en Tunisie durant la période 2010-2022, a annoncé, jeudi, à Tunis, le directeur général de l’Agence nationale de maitrise de l’énergie (ANME), Fethi Hanchi.

Hanchi qui présentait, lors d’une journée d’information, le bilan des programmes de maitrise de l’énergie et des indicateurs enregistrés durant cette période, a qualifié ce résultat de “bon” puisqu’il a abouti à une baisse de la demande sur l’énergie primaire de 12% en 2022 par rapport à 2010.

“Ces résultats ont été accomplis grâce aux efforts de l’ANME et de la Société tunisienne d’électricité et du gaz (STEG) “, a ajouté le responsable, relevant que la contribution de la STEG est évaluée à 40% grâce à des équipements performants de production, de distribution et de transport de l’électricité.

La contribution des programmes d’audit et d’autres programmes de maitrise de l’énergie est estimée également à 40% alors l’implémentation des énergies renouvelables (ER) relatives aux chauffe-eaux solaires et la production d’électricité à partir des ER a contribué de 20% aux économies réalisées.