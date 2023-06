La 36ème édition du Festival international de musique symphonique d’El Jem aura lieu dans moins de deux semaines, du 5 juillet au 12 août, à l’amphithéâtre romain de la ville d’El Jem, près de Mahdia au Sahel tunisien. Onze soirées ont été programmées pour cette édition 2023 placée sous le thème ” Les Nocturnes d’El Jem” en hommage à l’œuvre de Chopin.

Le programme a été dévoilé, mercredi, au cours d’un point de presse tenu aux Berges du Lac, à Tunis, en présence du comité d’organisation et des partenaires du Festival dont Ramzi Jenaieh et Mabrouk Layouni, respectivement président et directeur artistique et président du festival international de musique symphonique d’El Jem, en plus d’Ouassel Bahri, représentant de la Fondation Art et Culture de la banque l’UIB.

La soirée d’ouverture sera assurée par l’Orchestre symphonique de l’Opéra de Tunis sous la direction du Maestro autrichien Manfred Müssauer avec la participation de la soprano Nesrine Mahbouli et le ténor Hans Georg Priese.

En clôture, le festival accueillera l’Orchestre baroque de Barcelone (Espagne) avec la participation d’Oriol Rosés (contre-ténor), Juan Espina (violon solo) et Adolf Gassol (directeur artistique) pour une soirée dédiée aux musiques des 17 e et 18 e siècles.

Programmé pour la soirée du 8 juillet, l’Orchestre symphonique du Caire a, à priori, annulé sa participation “pour des raisons financières” en lien avec le déplacement de l’Orchestre, ont annoncé les organisateurs. En cas de confirmation, un autre spectacle sera programmé, a-t-on indiqué.

Parmi les principaux pays invités, on cite l’Italie, allié traditionnel du festival qui a toujours été présente au petit Colisée. Deux soirées sont prévues dont la première avec de la musique symphonique et la deuxième est dédiée à la musique de chambre.

“Musica e Dramma” est un gala lyrique en hommage à Maria Callas et Enrico Caruso qui sera donné par l’Orchestra Filharmonica di Firenze” sous la direction de Nima Keshavarzi.

“Nuit italienne” est un récital lyrique (Rossini, Verdi, Bizet, Pucchini, Mozart) qui verra la participation de Teresa Cardace (soprano), Francesco Vilella (bariton), Licia Toscano (mezzo-soprano), Emmanuelle Campilongo (ténor) avec les pianistes Roberta Ficara et Nico Fuscaldo.

Le petit colisée accueillera aussi l’Orchestre du bal de l’opéra de Vienne sous la direction de Lazlo Gyuker avec la participation d’Ilona Revolskaya (soprano) et Martha Hirschmann (mezzo soprano).

Un concert de musique de chambre est prévu avec le quintet philarmonique à vents de Prague qui participe pour la première fois à El Jem.

L’Académie du Théâtre de l’opéra de Tunis sous la direction de Fadi Ben Othman présentera le Bal des Cordes.

Le festival accueillera plusieurs soirées en collaboration avec les jeunes musiciens et artistes. Cette orientation s’inscrit dans la continuité de l’opération “Bring Tunisia to El Jem” qui avait pour objectif de promouvoir les talents tunisiens.

D’autres spectacles seront donnés dans le cadre d’un partenariat entre conservatoires tunisiens et européens. A cet égard, on cite “Les airs de l’amitié France-Tunisie avec le conservatoire de Monastir et celui de Voiron, l’Orchestre symphonique Européen franco-belge accueillera les instrumentistes de l’Orchestre de Megrine et des solistes lyriques tunisiens et les étudiants de l’Institut supérieur de musique de Sousse.

Un dialogue musical est au menu de la soirée de l’Arte del Mondo, formation allemande de musique baroque, avec groupe de musiciens tunisiens une Nuba composée par Khemais Ternane.

Les spectacles sont répartis entre les mercredis et les samedis, à raison de deux soirées par semaine.

Toutes les informations utiles sont visibles sur le site du festival à l’adresse suivante : www.festivaleljem.tn

Depuis sa première édition en 1986, le Festival International de Musique symphonique d’El Jem s’impose en tant qu’événement culturel de dimension internationale qui draine de nombreux mélomanes vers Thysdrus, l’antique Eljem ville millénaire et son prestigieux théâtre romain “Le petit colisée”, classé patrimoine mondial de l’UNESCO.

Voici le programme complet :

Mercredi 5 juillet

Orchestre symphonique de l’Opéra de Tunis

“Salut de Vienne” (Mozart, Dvorak, Offenbach, Wagner, Strauss)

Manfred Müssauer, Direction, Nesrine Mahbouli, Soprano, Hans Georg Priese, Tenor

Samedi 8 juillet (à confirmer)

Orchestre symphonique du Caire

Au cœur de la symphonie Classique (Haydn, Mozart), et une pièce contemporaine du maestro El Saedi

Ahmed el Saedi, Direction et composition

Mercredi 12 juillet

Académie du théâtre de l’opéra de Tunis

Le Bal des Cordes (Mozart, Bartok, Grieg, Brahms)

Fedi ben Othmen, Direction

Samedi 15 juillet

MUSICA E DRAMMA: Hommage à Maria Callas et Enrico Caruso, gala lyrique

Nima Keshavarzi, Direction

Mercredi 19 juillet

Conservatoires de Monastir et de Voiron

Les airs de l’amitié (Musiques de film et musiques orientales)

Samedi 22 juillet

Orchestre symphonique européen, orchestre de Megrine, solistes tunisiens et les voix lyriques de Ben Arous

De Carmen à LalaLand (Bizet, Offenbach, Gounod, Hurwitz, Bernstein)

Pierre-Yves Gronier, Direction

Lundi 24 juillet

Double programme

1 – Quintette philarmonique à vent de Prague

(Mozart, Milhaud, Farkas, Gillespie)

2 – Expériences Métissage Inouï

Mariages culturels : Brassens, Aznavour, Piaf, et chansons orientales.

Jean-Marc Bellenger, Direction et guitare jeunes artistes tunisiens, Takht oriental

Jeudi 27 juillet

Nuit italienne, musique de chambre

Récital lyrique (Rossini, Verdi, Bizet, Pucchini, Mozart)

Teresa Cardace (soprano), Francesco Vilella (bariton), Licia Toscano (mezzosoprano), Emmanuelle Campilongo (ténor), Roberta Ficara (piano) et Nico Fuscaldo (piano)

Samedi 29 juillet

Fusion Baroque / Nubat Elkhadra

Werner Erhardt, Direction, Massimiliano Toni, conception et arrangement,

Vittoria Magnarello, soprano

Orchestre L’arte del Mondo

Ensemble tunisien El Fundu

Samedi 5 août

Orchestre du Bal de l’Opéra de Vienne

Soirée Viennoise (Strauss, Offenbach, Delibes, Stoltz)

Laszlo Gyuker (direction) Ilona Revolskaya (Soprano)

MARTHA HIRSCHMANN, Mezzosoprano

Samedi 12 août

Orchestre baroque de Barcelone

XVIIè et XVIIIè (de Monteverdi à Bach)