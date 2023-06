La Fondation de la maison de Tunisie porte à la connaissance des candidats souhaitant être admis à la maison de Tunisie et bénéficier du statut de résident à la cité internationale universitaire de Paris de soumettre une demande d’admission en ligne en remplissant le formulaire dont le lien se trouve sur le site web www.maisondelatunisie.org (rubrique admission) et également sur la page facebook de la fondation de la maison de Tunisie. les candidats sont également appelés à soumettre leurs candidatures sur le site de la cité https://bienvenue.ciup.fr/questionnaire/

Chaque candidat n’a droit qu’à une seule candidature

Est éligible tout étudiant de nationalité tunisienne, inscrit pour l’année universitaire 2023-2024 dans un établissement de la région parisienne au minimum au niveau “licence 3” ou équivalent. La demande d’admission doit être formulée à partir du 15 juin 2023 et au plus tard le 15 juillet 2023 à 16H00 (heure de Paris).

Les candidats doivent fournir toutes les pièces exigées pour la constitution du dossier à savoir une lettre de motivation, une copie actualisée du Curriculum Vitae, une copie des relevés des notes,une copie de l’attestation de réussite ou une copie de l’attestation d’avancement des recherches doctorales, une carte d’identité nationale ou équivalent, un justificatif de budget pour l’année universitaire, une copie d’inscription ou de pré-inscription à un établissement universitaire ou de recherche parisien, le règlement de la maison de Tunisie signé.

Il est possible de consulter le site de la maison de Tunisie pour plus de détails via le lien https://docs.google.com/…/1FAIpQLScpcKGCm9F…/viewform…