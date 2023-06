Les ministères de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées et de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, l’agence française du développement et l’agence française d’expertise technique internationale ont signé jeudi un accord pour le lancement du projet “EFOR” visant l’autonomisation des femmes en milieu rural et des structures agricoles.

Le projet EFOR, d’une valeur de 4,5 millions d’euros, a pour objectif de renforcer la capacité des responsables dans les ministères de la famille et de l’agriculture pour assurer l’intégration de la femme en milieu rural dans les gouvernorats de Béja, Gafsa et Kasserine, a déclaré la directrice de ce projet Hanen Missaoui au cours d’un atelier de travail consacré au lancement de ce projet.

“Le choix porté sur ces trois gouvernorats s’explique par le fait que le taux des femmes promotrices de projets est le plus faible à l’échelle nationale”, a-t-elle souligné à l’ouverture de cet atelier, précisant que la mise en œuvre du projet d’autonomisation économique des femmes en milieu rural se poursuivra durant 48 mois (de 2023 à 2027)

De son côté, le directeur des affaires de la femme au ministère de la famille Mohamed Dhaoui a indiqué que les ouvrières du secteur agricole représentent 70 pc de la totalité de la main d’œuvre dans ce secteur.

Il a ajouté que le ministère a pris en charge 180 groupements féminins, composés de 550 adhérentes dont des diplômées du supérieur et prévoit annuellement 1 million de dinars pour le lancement d’environ 10 groupements féminins qui attirent des ouvrières et artisanes.

Par ailleurs, le directeur général des financements et investissements et structures professionnelles au ministère Abderraouf Ajimi, a évoqué le rôle central des structures agricoles en tant que catalyseurs de l’économie solidaire et sociale, estimant que la participation des femmes est toujours faible par rapport aux hommes dans les structures de gestion agricoles.

Pour sa part l’ambassadeur de France en Tunisie André Parant a affirmé que l’égalité homme- femme et l’égalité des chances sont des axes importants dans les relations de coopération entre la Tunisie et la France, ajoutant que les ouvrières agricoles sont confrontées aux difficultés d’exploitation des terres et l’obtention d’équipements.

Il a exprimé son soutien aux initiateurs du projet “Efor” visant l’autonomisation de la femme en milieu rural et les structures agricoles, soulignant que le taux des ouvrières agricoles dans les pays émergents ne dépasse pas les 50 pc du nombre global des travailleurs dans ce secteur.