Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche a donné, mercredi, le coup d’envoi officiel du processus intersectoriel de la Stratégie nationale de la jeunesse 2023-2035.

Une séance de travail a été tenue, à cet effet, mercredi au siège du ministère, qui a permis de passer en revue les principaux points de la Stratégie nationale de la jeunesse 2023-2035, avant d’annoncer le lancement officiel du processus sectoriel de cette stratégie selon une vision prospective, globale et participative associant tous les ministères pour un avenir meilleur pour la jeunesse.

Selon le ministère, cette stratégie vise à transmettre les besoins et les attentes des jeunes aux cercles décisionnels et créer un environnement communautaire favorable aux jeunes qui leur offre des opportunités de participer à la conception de leurs politiques et programmes et au suivi de leur mise en œuvre.

Elle vise également à assurer l’égalité des chances entre les différentes catégories des jeunes, réduire les inégalités sociales entre eux et faciliter leur intégration dans la vie sociale, économique et culturelle.

L’autre objectif de la stratégie est de coordonner entre tous les secteurs et d’encourager le partenariat entre les secteurs public et privé et la société civile.

L’élaboration de la Stratégie nationale de la Jeunesse est passée par l’organisation de plusieurs forums régionaux et locaux sur les priorités de travail dans le secteur de la jeunesse, qui ont compris des ateliers et des débats organisés pendant plusieurs mois avec tous les acteurs dans le domaine de la jeunesse.

La présente étape de la stratégie consiste à la présenter à tous les ministères pour discussion et enrichissement, avant l’élaboration du document final qui sera présenté ensuite à un conseil ministériel pour approbation.