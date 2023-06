La Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis (BVMT) et la fondation Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), conviennent de conjuguer leurs efforts visant à doter le paysage médiatique de la place de Tunis de compétences en communication financière et boursière, et d’aider les journalistes à traiter et transmettre l’information financière de manière fiable, complète, pertinente et tangible et enfin d’initier les journalistes tunisiens à la réglementation, aux techniques et au fonctionnement du marché financier tunisien.

Dans ce but, un 1er cycle de formation générale sera organisé les 14 et 15 juin 2023 et qui touchera les journalistes inscrits de tous media compris.

Un 2ème cycle de formation sera organisé sous forme d’ateliers. Il ne concernera que les journalistes spécialisés dans la couverture de l’information économique et financière.