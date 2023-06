Plus de mille joueurs originaires de 12 pays prendront part au championnat d’Afrique de boules lyonnaise et RAFFA, prévu du 16 au 22 juin courant sur les terrains de pétanque de la Marsa (Banlieue nord de Tunis), a fait savoir la Fédération tunisienne de la discipline ce mardi lors d’une conférence de presse.

A cette occasion, sa présidente Zohra Smaali a indiqué que ce rendez-vous porte, outre la dimension sportive, une vocation touristique et environnementale, notant que “le bureau fédéral provisoire a accepté de relever le défis”.

Et Smaali de souligner que tous les espaces et les terrains sont prêts à accueillir la compétition, louant les efforts de l’autorité de tutelle et des composantes de la société civile actives dans les domaines de l’environnement et des loisirs, ainsi que l’implication et la contribution des étudiants subsahariens.

“Le succès du tournoi sera au rendez-vous et ne manquera pas de promouvoir l’image de la Tunisie aux plans continental et international, notamment, avec l’arrivée de la saison estivale et touristique”, a-t-elle renchérie.

De son côté, le représentant de la Confédération africaine de RAFFA, Marouane Chaieb, a estimé que le choix de la Tunisie pour abriter ce championnat d’Afrique s’explique par ses spécificités culturelles, assurant que la compétition regroupera 100 joueurs et 12 entraîneurs de 12 pays.

Chaieb a, par ailleurs, prédit une forte affluence du public, notamment, que la compétition est qualificative au championnat du monde en France en novembre prochain.

Selon lui, l’instance africaine a suivi de près les différentes phases préparatoires au championnat d’Afrique, mettant l’accent sur le fait que l’objectif premier du tournoi est celui de servir le développement durable, le tourisme et l’environnement.

Le directeur technique de la fédération tunisienne de boules et pétanque, Mohamed Sadok Ezzi a, quant à lui, souligné la détermination des éléments formation la sélection nationale à briller et à finir premiers.

Une bonne préparation, a-t-il ajouté, a été amorcée depuis mai dernier (18-21 mai) par un stage à Gaafour avec la participation de 20 joueurs et joueuses.

A noter que les pays participants au championnat d’Afrique de boules lyonnaise et RAFFA sont : la Tunisie, l’Algérie, l’Afrique du sud, le Cameroun, le Djibouti, l’Egypte, l’Iles Maurice, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, le Mozambique, le Nigéria, le Soudan et le Togo.