La Turquie et l’Australie se disputeront le soutien de l’Europe occidentale, de l’Amérique du Nord et de la Nouvelle-Zélande dans leur candidature pour accueillir les pourparlers sur le climat en 2026. La Turquie a exprimé son désir d’accueillir la “COP31” en 2026, en compétition avec l’Australie et une nation insulaire du Pacifique qui reste à déterminer.

Lors des pourparlers annuels sur le climat de Bonn en Allemagne, qui se tiennent du 5 au 15 juin 2023, la Turquie a indiqué qu’elle pourrait présenter une candidature pour accueillir la Cop31, selon le site Earth Negociations Bulletin (Bulletin des négociations de la Terre) de l’International Institute for Sustainable Development (IISD).

Le vice-ministre de l’Environnement du pays, Mehmet Birpinar, a déclaré à Climate Home Turquie “qu’il aimerait ” accueillir les négociations sur le climat sans mentionner le nom de la ville turque qui va l’accueillir.

La présidence des COP tourne chaque année, selon un ordre défini, entre les cinq groupes régionaux définis de l’Organisation des Nations unies (ONU) : Afrique, Asie-Pacifique, Amérique latine et Caraïbes, Europe de l’Ouest élargie et… Europe de l’Est.

Chaque groupe se met d’accord en interne sur une candidature. Celle-ci est ensuite soumise à l’accord du secrétariat de l’ONU sur les changements climatiques (CCNUCC).

Le pays qui prend la présidence de la COP l’accueille traditionnellement sur son sol, sauf rares exceptions.

En 2026, ce sera au tour du groupe Europe occidentale et autres, qui comprend l’Australie et la Turquie.

Les négociateurs gouvernementaux du groupe décideront de l’hôte avant la Cop30 en 2025. Ils comprennent les Etats-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Grèce et Israël ainsi que l’Europe occidentale.

Lors de sa campagne électorale réussie l’année dernière, le Parti travailliste australien a promis de présenter une candidature pour accueillir la COP31 aux côtés d’une nation insulaire du Pacifique.

La Cop28 se tiendra aux Emirats arabes unis cette année, la Cop29 se déroulera dans un pays d’Europe de l’Est qui reste à déterminer en 2024 et la Cop30 se déroulera dans la ville brésilienne de Belem en Amazonie, en 2025.

La Turquie a ratifié l’Accord de Paris en 2021, après avoir longtemps résisté à sa signature en raison de son refus d’être considérée comme un pays développé et donc d’être obligée de donner et de ne pas recevoir d’argent pour des projets climatiques, selon la même source.

Le Gouvernement turc a approuvé un objectif de zéro émission nette de CO2 d’ici 2053, année qui coïncidera avec le 130e anniversaire de la fondation de la république turque.