La récolte céréalière dans le gouvernorat de Manouba ne dépassera pas les 61700 quintaux cette année, contre plus de 70 mille quintaux la saison dernière, soit une baisse de 9%, selon les estimations du Commissariat régional au développement agricole (CRDA).

Cette régression, s’explique selon les services de la CRDA, par le manque des quantités de pluie et les températures élevées ayant sévit durant les mois de mars et avril 2023, période des semis et de la floraison des graines ensemencées sur une superficie de 30212 mille hectares.

La CRDA a fixé les dates du 12 juin 2023 pour le démarrage de la réception des quantités d’orge dans les centres de collecte, le 15 du même mois pour le stockage des quantités du blé dur et tendre, une date susceptible d’être objet de retardement si le taux d’humidité ne baisse pas à moins de 12 % durant les prochains jours, d’après la même source.