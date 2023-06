Le Grand prix de la Ville de Tunis pour les arts plastiques pour l’année 2023 a été attribué à l’artiste-plasticien Tarek Souissi pour son oeuvre qui s’intitule ” Amour “.

Ce prix qui est sa quatrième édition est organisé par la mairie de la ville de Tunis. Il a été initié en 2019 et est doté d’une récompense de 10 mille dinars.

Le palmarès de cette édition a été dévoilé, jeudi, en fin d’après-midi, à l’espace culturel municipal Sainte Croix à la Medina de Tunis abritant l’exposition annuelle du Grand prix de la Ville de Tunis pour les arts plastiques qui se poursuivra jusqu’au 31 juillet prochain. Ce rendez-vous est ouvert à tous les styles et toutes les techniques.

L’exposition s’insère dans le cadre de la dynamique artistique à Tunis et l’encouragement à la création. La priorité est donnée aux artistes professionnels tunisiens et les amateurs et non Tunisiens participent à l’exposition, hors concours.

Un hommage a été rendu par la Mairie de Tunis au grand calligraphe et artiste-plasticien Nja Mahdaoui, en reconnaissance à son parcours artistique assez riche.

Les artistes-plasticiens Amer ben Jeddou et Samir ben Gouia étaient également à l’honneur par le jury présidé par Sami Fekih.

Trois artistes plasticiens dont un membre de l’Union tunisienne des artistes plasticiens UTAP, Nizar Meghdiche, en plus de Souad Mahbouli et Neji Thebti, sont parmi au jury qui compte également deux journalistes culturelles, Hayet Sayeb et Saida ben Zeineb.

Le plasticien Tarek Souissi succède ainsi à Samir Triki également artiste plasticien, et au sculpteur Mourad Ben Brika, primées respectivement en 2022 et en 2021.

Les œuvres primées deviendront la propriété de la Mairie de Tunis.