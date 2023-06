Torchi – Food Media lance pour la première fois son Food Awards 2023, dans le but de récompenser et soutenir celles et ceux qui font du bien à la scène culinaire tunisienne.

Cet évènement, attendu par les professionnels du métier mais aussi par les nombreux foodistas en Tunisie, offrira une reconnaissance à celles et ceux qui se seront démarqués par leur excellence et leur créativité sur plusieurs critères comme l’hygiène, le cadre, la technicité du plat, les ingrédients utilisés sans oublier le goût !

Organisés par Torchi, média communautaire dédié à la promotion de la culture culinaire tunisienne, les “Torchi Food Awards” visent à créer des liens forts et crédibles entre les acteurs du fooding en Tunisie tout en labelisant et célébrant les meilleurs restaurants de spécialité du pays. Derrière ce média punchy se trouve une équipe de jeunes engagés et créatifs, spécialiste. Ensemble, ils traitent le fooding comme une passion qu’ils font vivre, nourrir et évoluer au quotidien pour et avec leur communauté de gourmands de plus de 200K followers sur leurs réseaux sociaux.

Les “Torchi Food Awards” seront attribués dans différentes catégories, telles que le Burger, la Pizza, les Pâtes mais aussi le Kafteji, le Couscous, le Makloub et bien d’autres. Le but ?

Valoriser la scène culinaire tunisienne et ses acteurs mais aussi le patrimoine culinaire tunisien, levier stratégique du développement du tourisme et de la brand « Tunisie » à l’international.

La particularité des “Torchi Food Awards” réside dans son processus de sélection participatif. Les candidatures reçues, à partir de courant Août, seront soumises à une présélection par vote des consommateurs sur sur le site. Les shortlistés auront ensuite le plaisir de recevoir la visite d’un jury d’experts crédibles, objectifs et neutres dans le monde culinaire. Leurs identités seront prochainement dévoilées mais on sait déjà que des chefs de renom sont de la partie.

La cérémonie de remise des “Torchi Food Awards” aura lieu en fin d’année dans un lieu encore tenu secret. Les finalistes et les lauréats seront honorés lors d’un évènement qui promet d’être pimenté célébrant la passion et l’innovation dans la gastronomie tunisienne !

Une fois le prix obtenu, l’enseigne la gardera pendant un an sous conditions et une visite pendant l’année sera effectuée pour garantir la qualité promise.