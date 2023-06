Dans le cadre du programme de Coopération Transfrontalière IEV « Italie-Tunisie » 2014-2020 et cofinancé par l’Union européenne, projet « Prometeo – Un village transfrontalier pour protéger les cultures arbustives méditerranéennes en partageant les connaissances », les meilleurs experts du secteur, ainsi que des universitaires et des représentants des acteurs des filières méditerranéennes des agrumes, oliviers et amandiers Tunisiens et Italiens se sont réunis dans la petite ville de la province de Syracuse, Sicile.

L’inauguration du “Laboratoire du village transfrontalier de la connaissance” dans les locaux de la mairie de Palazzolo Acreide a été suivie par la présentation des résultats du projet « Prometeo » qui vise à créer un réseau transfrontalier entre chercheurs, entreprises et autres acteurs italiens et tunisiens dans une filière stratégique pour la macro-région Sicile-Tunisie : celle des cultures arboricoles typiquement méditerranéennes comme les agrumes, les amandiers et les oliviers. Différents acteurs et figures universitaires des deux pays se sont succédés afin de présenter l’essentiel de leurs travaux dans le cadre du projet : Les directeurs des départements de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement (Di3A) et des sciences chimiques (DSC) de l’Université de Catane, les contributions d’experts du domaine à la formulation de protocoles de diagnostic innovants. La participation tunisienne a été marquée par les interventions de Mme Najla Sadfi de l’Université de Tunis El Manar et Madame Jouda Mediouni de l’Institut National de Recherche Agronomique de Tunis sur les protocoles spécifiques proposés et d’autres expériences à partager.

Parmi les thématiques importantes qui ont été abordées lors de cette rencontre Tuniso – italienne nous citons le thème du parlement rural entre l’état d’art en Italie et dans certains pays européens et le schéma potentiel en Tunisie présenté par M. Chedly Abdelly, Directeur général de l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche Scientifique.

Le Parlement rural se donne pour mission de mieux faire entendre la voix de la ruralité. Le but étant de se pencher sur les problématiques des territoires ruraux et d’essayer d’imaginer des solutions. La finalité de cette initiative est d’avoir des territoires dynamiques et que cela se ressente au niveau national.

L’équipe transfrontalière est composée de huit partenaires dont les Universités de Catane (départements d’Agriculture, Alimentation et Environnement, Sciences Chimiques et Sciences Biomédicales et Biotechnologiques) et de Tunis El Manar, le Centre Technique des Agrumes, l’Institut National de Recherche Agronomique de Tunisie, l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche scientifique, la Commune de Palazzolo Acreide, le Centre de Recherche pour l’Innovation et la Diffusion des Connaissances (Cerid) et la société Expergreen.