La Tunisie abritera le 30 mai en cours la deuxième édition du Forum arabo-européen des femmes d’affaires avec la participation de 50 invités de pays arabes et européens, spécialistes en technologie de la communication et de l’investissement dans les transformations numériques et l’économie verte.

Cette rencontre organisée par l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT) constitue, selon une note d’information parvenue, dimanche à la TAP, une opportunité pour développer les liens de coopération arabo-européens et de consolider l’action commune entre les secteurs privés arabe et européen.

Le forum offre également l’opportunité de soutenir l’investissement et le financement des projets à dimension environnementale, sociale et de connaissances qui existent entre les régions arabes et européennes et de tirer profit des programmes européens de soutien aux pays arabes et aux communautés d’affaires.

Le forum dont la première édition s’est tenue du 13 au 15 novembre 2019 à La Valette (Malte), organisera des activités de réseautage entre des femmes d’affaires arabes et européennes et entre des porteurs de projets et des décideurs arabes afin de développer une nouvelle vision de l’investissement économique qui favorise la consolidation d’une coopération bénéfique et d’un développement durable en Tunisie et dans les pays arabes avec une participation agissante des femmes.