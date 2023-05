Le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche a transmis dans le cadre de la lutte contre la corruption, un nombre de dossiers à la justice, selon les propos du ministre de l’Agriculture, Abdelmonêem Belati, lors d’une cérémonie consacrée mardi à la prise de fonction de la nouvelle commissaire régionale du développement agricole à Monastir.

Selon lui, il importe aux agents des commissariats régionaux de lutter contre la corruption à travers la mise en application du système de suivi, de contrôle, d’audition et d’audit, mettant l’accent sur l’existence des structures de contrôle communicant avec l’agriculteur, assurant la vulgarisation agricole et la mise en application de la loi auprès de tous.

La situation actuelle accentuée par les effets des changements climatiques et du stress hydrique suppose la conjugaison des efforts pour promouvoir l’agriculture qui contribue à hauteur de 7% au PIB contre 50% auparavant.

D’après le ministre, des solutions existent pour le stress hydrique parallèlement aux nouvelles approches pour faire évoluer l’agriculture, considérant que la situation actuelle est exceptionnelle et demande des mesures exceptionnelles dans le but de garantir les droits des générations montantes.

Il a évoqué le rôle prépondérant des commissariats régionaux de développement agricole dans les différentes régions du pays, pour donner un plus au niveau économique et surtout pour assurer la bonne gouvernance, la transparence et la lutte contre la corruption dans ce secteur.