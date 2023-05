Des projets dans le secteur de la jeunesse et des sports seront réalisés à Zaghouan moyennant une enveloppe de 10 millions de dinars.

Selon Riadh Mejri, chef de service de l’équipement au commissariat régional de la jeunesse, ces projets concernent la réhabilitation du centre de la jeunesse (2,6 millions de dinars) et des maisons de jeunes à Fahs, Jradou, Saouef, Djebel Ouest, Nadhour et Sidi Néji (2 millions de dinars), outre la création de deux maisons de jeunes à Bir Mcherga et à Zriba (2,5 millions de dinars).

Un montant de 3 millions de dinars sera consacré à l’engazonnement des terrains de footaball à Zaghouan, Saouef et Zriba et le réaménagement du stade municipal (non exploité depuis 20210).