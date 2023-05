Le 4ème Congrès National de Gériatrie se tiendra, conjointement au Congrès Euro-Méditerranéenne de Gériatrie, du 20 au 21 mai courant à Hammamet, sur le thème ” les urgences gériatriques “, avec la participation de près de 600 cadres médicaux et paramédicaux.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Sonia Ouali Hammami, professeure hospitalo-universitaire au CHU Fattouma Bourguiba de Monastir et présidente du congrès, a fait le constat d'” une certaine négligence quant au respect des droits des personnes âgées dans la famille ainsi qu’auprès du personnel médical et paramédical et des décideurs, à quoi s’ajoute l’absence de cabinets consacrés “, a-t-elle souligné.

Elle a dans ce sens appelé à la création de la spécialité ” Gériatrie ” en Tunisie, évoquant les répercussions positives qu’aura un tel choix sur cette catégorie de la population qui constitue près de 12% du nombre total des habitants en Tunisie, ainsi qu’en termes de coûts et d’efficience.

Au programme du congrès, des ateliers aux thèmes divers, dont ” la sédation consciente pour les soins douloureux de la gériatrie “, ” la prise en charge des urgences hypertensives ” et ” la prise en charge de la confusion aigue chez les sujets fragiles “.

Un panel débat sur ” les enjeux éthiques du vieillissement ” et une table ronde sur ” les anticoagulants oraux “, seront également du programme d’un évènement qui sera organisé à l’initiative de la Société Tunisienne de Gériatrie et l’Académie Maghrébine de Gériatrie.