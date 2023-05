La directrice chargée de l’éducation, du genre et de l’égalité Homme- femme au ministère des affaires étrangère au Royaume Uni, du Commonwealth et du développement et l’envoyé spécial du bureau de coordination des organisations fédérales pour le développement et l’égalité Hommes- Femmes Alicia Herbert, a souligné lundi la détermination de son pays à appuyer les efforts de la Tunisie en matière de renforcement des programmes visant à promouvoir les conditions de la femme et sa protection contre la violence.

La responsable Britannique a, au cours de son entretien avec la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors Amel Belhaj moussa, salué les réalisations accomplies en Tunisie, au fil de l’histoire, en matière d’égalité Hommes- femmes et les réussites enregistrées dans notre pays en matière de scolarisation des filles et d’autonomisation économique des femmes et des filles.

De son côté, la ministre de la famille a souligné que la Tunisie mise aujourd’hui, plus que jamais, sur la contribution des femmes et des filles pour la création de la richesse et la consolidation de l’égalité Hommes- Femmes.

Elle a indiqué que la recrudescence de la violence à l’égard des femmes est un fléau universel qui a atteint son apogée durant la pandémie de Covid-19, rappelant dans ce contexte, les mesures décidées pour contenir ce phénomène et diffuser la culture de la non-violence dans la société.

L’entretien a permis également de passer en revue l’expérience tunisienne et les stratégies nationales mises en œuvre dans les domaines liés à l’égalité Hommes- femmes, la scolarisation des filles et l’autonomisation économique des femmes et des filles, outre la lutte contre les violences basées sur le genre.