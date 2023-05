Palmarès du Master International Film Festival : Découvrez les films primés de la deuxième édition

Le Master international film festival (MIFF) a dévoilé, samedi, le palmarès de sa deuxième édition organisée du 29 avril 13 mai, dans la ville de Hammamet, au Cap Bon.

“Le Galion d’or ” est la plus haute distinction décernée au meilleur film de la compétition officielle, composée de trois sections pour les longs-métrages de fiction et documentaires et les courts-métrages.

Le cinéaste Mokhtar Lajimi a dirigé les deux éditions du MIFF, depuis sa création en 2022. Au line-up une sélection de films de divers pays qui ont été primés ou nominés dans de manifestations cinématographiques d’envergure.

Le MIFF a été créé à l’initiative de la société “Essalam” présidée par Ali Miaoui, une compagnie touristique qui gère l’espace de la Médina Yasmine Hammamet et trois unités hôtelières dans cette station balnéaire. Il est organisé avec le soutien des ministères des Affaires culturelles et du Tourisme et en partenariat avec plusieurs institutions du secteur privé.

Ce festival à vocation culturelle et touristique ambitionne de dynamiser la vie culturelle à Yasmine Hammamet et d’en faire une destination cinématographique internationale.

Voici le palmarès complet :

Compétition des longs métrages de fiction:

Meilleur film : “Sous les Figues” d’Erige Sehiri

Grand prix : “The King of The World” de Laura Mora Ortega (Colombie)

Grand prix du jury : “Close” de Lucas Dhont (Belgique)

Meilleure actrice : Nafissatou Cissé pour le film “Sira” d’Apolline Traoré (Burkina Faso)

Meilleur acteur : Sayed Rajab pour “B 19” d’Ahmed Abdalla (Egypte)

Meileure musique : “La dernière Reine” de Damien Ounouri et Adila Bendimerad (Algérie)

Meilleur Scénario: ” Fièvre de la Méditerranée” de Maha Haj (Palestine)

Prix du MIFF des Droits de l’Homme : “La Syndicaliste” de Jean-Paul Salomé (France)

Prix Ghandi pour la paix : “1976” de Manuela Martelli (Chili)

Prix Mobile film : “Karar” (Tunisie)

Mention spéciale: “Dernier Round” (Côte d’Ivoire)

Compétition des longs métrages documentaires

Meilleur prix (ex-aequo):

“Je reviendrai là-bas” de Yassine Redissi (Tunisie)

“After the End of the world” de Nadim Meshlawi (Liban)

Mention spéciale : “Oiant” de Nasho Garassino (Argentine)

Compétition des Courts-métrages :

“Will my parents come to see me” de Mo Harawe (Somalie)

Mention spéciale :

Farida Zarrouk, directrice de la photographie pour “Road to El Kef” (Tunisie)

Film “Unheard Stories” (Turquie)