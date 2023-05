La rencontre “Djerba Cult”, organisée par le laboratoire du patrimoine de la faculté des lettres, des arts et des humanités de la manouba, dans le cadre de ses activités scientifiques et culturelles, a démarré dimanche à Djerba.

Cette rencontre, qui se tient depuis une dizaine d’année à l’occasion du pèlerinage de la Ghriba, constitue une occasion renouvelée pour présenter au public, les résultats des recherches et des travaux scientifiques réalisées par les étudiants, sur l’histoire et le patrimoine pluriel de l’Ile de Djerba.

La rencontre Djerba Cult a démarré avec un symposium scientifique qui a relaté les déplacements des “Djerbiens” à l’extérieur de l’Ile, le patrimoine culinaire de cette région, et les souvenirs des habitants de différentes ethnies et croyances (musulmans, juifs, chrétiens, grecs)

Selon Habib Kasdaghli, coordinateur de DJERBA Cult, cette rencontre s’inscrit dans le cadre des activités scientifiques et culturelles parallèles du pèlerinage annuel à la Ghériba, soulignant l’importance de ce volet intellectuel qui permet de prendre connaissance des recherches sur “la présence des communautés chrétiennes, Juives et Grecques sur l’Ile de Djerba”.

” Étant donné la richesse de son patrimoine et sa diversité culturelle, l’Ile de Djerba est perçue comme un musée à ciel ouvert” a-t-il précisé, ajoutant que la richesse de son histoire, marquée par la cohabitation entre les civilisations et les religions, constitue un élan favorable pour l’échange et la coexistence pacifique.

Il a affirmé qu’un programme de visites a été prévu à plusieurs sites historiques et lieux de culte, (mosquée, Eglises, temples) pour prendre connaissance du riche patrimoine immatériel de Djerba.

A noter que le programme de Djerba Cult comporte, des projections de films cinématographiques suivies de débats dont notamment “l’histoire de la pluralité religieuse en Tunisie” réalisé par l’association tunisienne de soutien aux minorités et ” le patrimoine pluriel de l’Ile de Djerba” de Zied Haddad, ainsi que “le dernier voyage” de Issam Saidi.