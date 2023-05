Les archers tunisiens ont décroché une nouvelle médaille d’or, un d’argent et 2 de bronze, lors de la journée de clôture du championnat arabe de tirs à l’arc organisé au stade Mustapha Eddouri de Midoun (Djerba), pour terminer avec un total de 26 médailles (2 or, 11 argents et 13 bronzes).

La médaille d’or a été œuvre de Mariem Ben Dhaou à l’épreuve de l’arc olympique (juniors filles U18), celle d’argent a été remportée par Rihab Al Walid dans la même épreuve (seniors dames) tandis que le bronze est revenu à Sarra Hamza (U18) et Dhiaa Ben Romdhane (U18).

La compétition qui comportait deux épreuves (tir à l’arc olympique et tir à l’arc composé) a été néanmoins dominée par les archers égyptiens, classés 1ers, devant le Qatar (2e) et les Emirats (3e).

La participation tunisienne s’est limitée à l’arc olympique inscrit dans le programme des Jeux olympiques.

Quelque 63 archers représentant 10 pays à savoir l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes, le Koweït, le Qatar, l’Irak, la Jordanie, le Soudan, l’Egypte, l’Algérie outre la Tunisie (pays organisateur) ont pris part à cette 12e édition.