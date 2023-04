“Frankenstein Tunis” : La censure qui divise le monde de l’édition

Toutes les copies du nouveau roman de Kamel Riahi, “Frankenstein Tunis”, ont été retirées, ce vendredi, des rayons du stand de son éditeur, la Maison du Livre, qui participe à la 37ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT) qui se déroule du 28 avril au 7 mai.

Cet incident a marqué le démarrage du FILT qui est de retour dans son rendez-vous printanier après une absence d’une année.

Contacté par l’agence TAP, l’éditeur Habib Zoghbi, propriétaire de La Maison du Livre a affirmé que le roman de Riahi a été retiré par les services du ministère des Affaires Culturelles qui a également décidé de fermer son stand.

La confiscation du roman “Frankenstein Tunis” a été, depuis son annonce, largement contestée par les créateurs dans le milieu littéraire et de l’édition. Elle intervient juste quelques heures après l’ouverture de la Foire ce vendredi 28 avril, au palais des expositions du Kram.

Une polémique a suivi la confiscation du roman suscitant des réactions mitigées entre professionnels du livre et de l’édition et la partie officielle. Les avis sont largement distincts entre ceux qui crient à la censure et la version officielle qui avance des raisons en lien avec le règlement de la foire interdisant toute publication non déclarée d’avance au comité d’organisation.

En guise de contestation de cette décision de fermer le stand de l’éditeur tunisien, les autres exposants ont décidé, à leur tour, de fermer leurs stands. Dans une déclaration à la Tap, le président de l’Union des éditeurs tunisiens Riadh Ben Abderrazek et membre du comité d’organisation du FILT, a confirmé la décision de ces exposants en solidarité avec La maison du Livre.

En parallèle, l’Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques a publié un communiqué dans lequel il explique les raisons du retrait du roman de Riahi sans le citer nommément, ni son éditeur non plus. “Il convient de noter que le livre en question était exposé d’une manière clandestine et cela confirme l’infraction et la mauvaise foi”, précise la même source.

L’établissement s’explique en tant que partie organisatrice relevant du ministère des Affaires culturelles et parle également au nom du Comité d’organisation de cette édition, peut-on lire de même source.

L’éditeur, La Maison du Livre, est accusé par les organisateurs du FILT d’avoir “violé le règlement interne de la foire en présentant un livre qui n’a pas été inclus dans la liste présentée au comité des exposants lors de la sélection des dossiers de candidature”.

La direction de l’établissement a mis en garde contre ce qu’elle qualifie de dépassements que les éditeurs devraient éviter, disant que toutes les précautions seront prises en vue mettre fin à ce genre de pratiques. Elle affirme qu’elle “prendra les mesures nécessaires pour éviter les abus que les exposants ont été appelés à éviter à l’avance.”

L’exposition du nouveau roman de Riahi au stand de son éditeur est donc perçue comme étant une infraction et non conforme au règlement intérieur de la foire interdisant l’exposition de publications qui ne figurent pas dans la liste initiale présenté au comité de sélection.

La TAP a également appris que l’incident ayant marqué la journée inaugurale du FILT était au centre d’une réunion de la ministre des Affaires Culturelles avec le comité d’organisation de foire, tenue vendredi soir au siège de son département à la Kasbah. Le représentant des éditeurs a fait avoir que cette rencontre a pour but d’examiner les solutions possibles pour la question des livres non déclarés.

Rappelons que d’incidents similaires ont plusieurs fois marqué les éditions précédentes de la foire et les professionnels ont le plus souvent dénoncé un acte de censure visant leurs publications.

Lors de la présentation du programme de cette édition, le 19 avril, la directrice du FILT, Zahia Jouirou, a annoncé que la liste des titres exposés sera conforme au règlement qui stipule de ne présenter que les titres annoncés par chaque exposant. Le règlement intérieur de la foire s’appliquera ainsi à tous les exposants sans exception, a-t-on précisé.

Cette nouvelle orientation est adoptée en raison des pratiques de certains exposants, lors des éditions précédentes, qui ne se conformaient pas à la liste préliminaire présentée avant le début de la foire.

Il a été également annoncé que les participants ne sont autorisés à exposer que des ouvrages publiés à partir de 2018.

Le chef de l’Etat Kais Saied a présidé, ce vendredi, la cérémonie d’ouverture du FILt qui se tient dans sa 37ème édition du 28 avril au 7 mai 2023 sous le signe ” ” Volez … par les ailes du livre “.

Saied a, dans une déclaration aux médias, souligné que “nous n’avons pas d’avenir sans la culture” tout en incitant les Tunisiens à la lecture.

L’accès des visiteurs a démarré dans l’après-midi. Pour cette année, les visiteurs de la foire ont accès à près de 500 milles titres de livres et autres publications littéraires issues des quatre coins du monde.

“Frankenstein Tunis”, un opus de 256 pages fraîchement paru, est une adaptation revisitée du roman de la célèbre romancière britannique Mary Shelly, “Frankenstein ou le Prométhée moderne”, sorti en 1818.

Notons qu’une autre adaptation littéraire arabe de ce roman, “Frankenstein à Bagdad” de l’Irakien Ahmed Saadawi, est lauréate, en 2014, du prestigieux prix ” Booker international du roman arabe “.

Outre la littérature, l’oeuvre de Mary Shelly est largement adaptée au cinéma comme au théâtre et même en BD et en jeux vidéo.