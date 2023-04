Le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi, et la déléguée de l’union européenne chargée des affaires intérieures, Elva Johnson, et l’ambassadeur de l’Union européenne à Tunis, Marcus Cornaro, ont examiné, lors d’un entretien, jeudi 27 avril 2023, les recommandations du Comité sectoriel des affaires sociales, de l’emploi et de la migration tenue à Tunis le 31 janvier 2023.

L’entretien a également porté sur la coopération entre le ministère des Affaires sociales et l’Union européenne dans le secteur de la migration et les moyens de la développer.

Ezzahi a souligné l’impératif de consolider le travail commun dans le secteur de la migration régulière en se référant à une approche globale ne se limitant pas à l’approche sécuritaire.

La responsable de l’Union européenne des affaires intérieures a appelé à la consolidation de la coopération dans le domaine de la migration.