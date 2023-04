Jawher Chaâbani, délégué de Thala (gouvernorat de Kasserine), a souligné qu’une décision de résilier le contrat avec l’entreprise chargée de la construction de l’hôpital régional (catégorie B) sera prise si le promoteur n’achève pas les travaux dans les brefs délais.

Il indique que le gouverneur de la région a informé l’entrepreneur de la possibilité de rompre le contrat de construction pour non-parachèvement des travaux à la date prévue du 21 mars 2023.

Il ajouté que le rythme des travaux devrait s’accélérer après une suspension de trois mois.

Ce projet, dont le coût s’élève à 53 millions de dinars, s’étend sur une superficie de 4 ha dont un espace couvert de 11 785 m2.

Il comprend notamment quatre blocs opératoires et deux services des urgences et d’imagerie par résonnance magnétique, une pharmacie et une salle d’attente.

La construction de l’hôpital régional de Thala avait démarré, en 2021, dans le cadre d’un accord de financement entre le ministère de la santé et la banque islamique.