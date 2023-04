L’île de Djerba sera, à partir de ce jeudi 27 avril 2023, la capitale arabe du tir à l’arc à l’occasion de la 12eme édition du championnat arabe de la discipline qui aura lieu au stade Mustapha Eddouri de Midoun jusqu’au dimanche 30 courant.

C’est l’événement phare de l’Union arabe de tir pour l’année 2023, car ce championnat annonce, en effet, le début des compétitions internationales qualificatives aux Jeux olympiques 2024, dont le championnat d’Afrique qualificatif au rendez-vous olympique parisien et qui se déroulera en novembre prochain a Nabeul.

Quelque 63 tireurs représentant 10 pays, à savoir l’Arabe Saoudite, les Emirats arabes unis, le Koweït, Qatar, l’Irak, la Jordanie, le Soudan, l’Egypte, l’Algérie outre la Tunisie (pays organisateur) seront ce jeudi matin à Midoun, sur la ligne de départ pour concourir quatre jours durant dans les épreuves individuelles, par équipes et mixtes avec l’espoir de monter sur le podium.

Douze athlètes, six filles et six garçons, défendront les couleurs tunisiennes à cette échéance, trois dans chaque catégorie seniors et juniors se répartissant comme suit :

Seniors garçons : Ahmed Hammed, Belgacem Elmekki,Firas Ayachi

Juniors garçons : Dhia Romdhan, Ali Khalil, Belgacem Berriche

Seniors filles : Rihab Elwalid, Zeineb Elhezel, Roua Abdelkader

Juniors filles : Meriem Ben Dhaou, Sarra Hamza, Isra Chaieb.