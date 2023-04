Fraîchement inscrite au patrimoine culturel immatériel français, l’Académie des Jeux floraux de Toulouse, la plus ancienne académie de poésie de France et dans le monde, célèbrera cette année son 7éme centenaire, et ce les 3 et 4 mai 2023 au cœur de Toulouse, la capitale de la poésie.

A cette occasion, l’Académie a annoncé que dans le cadre de l’élargissement de son horizon poétique et géographique, les poètes de langue française du monde entier sont appelés à venir concourir le 4 mai prochain, à ses trois nouveaux Grands prix.

Pour cette célébration, l’Académie organisera, le 4 mai 2023, une cérémonie solennelle où un “Appel sans frontières aux poètes de langues française et occitane” sera adressé au monde entier.

“En réitérant l’Appel des 7 Fondateurs”, et considérant “la langue comme un outil d’entente humaine, je m’y associe par ma voix à “une Fraternité universelle”, au-delà des tensions et des conflits actuels” a déclaré à l’agence TAP, le poète tunisien Tahar Bekri, maître ès-jeux de l’Académie des Jeux floraux, 7ème centenaire.

Maître de conférences honoraire à l’université Paris-Nanterre, Tahar Bekri, qui vient d’annoncer également la parution de son nouveau recueil “Chants pour la Tunisie” vit à Paris depuis 1976.

En octobre 2018, Tahar Bekri est récompensé du Prix international de littérature francophone Benjamin Fondane. En juin 2019, il reçoit le prix du rayonnement de la langue et de la littérature française de l’Académie française.

Il est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages, sa poésie est traduite en plusieurs langues, notamment le russe, l’anglais, l’italien, l’espagnol, le turc, etc. Elle est également l’objet de très nombreux travaux universitaires.

L’Académie a annoncé la liste des maitres es- jeux de l’Académie des Jeux floraux de son 7ème Centenaire également membres des jurys des Prix créés à cette occasion.

Ainsi, la Tunisie sera représentée par le poète Tahar Bekri, aux côtés d’autres grands noms de la poésie comme Adonis (Liban-Syrie), Jean-Pierre Siméon, Serge Pey (France), Venus Khoury Ghata (Liban), Samira Negrouche (Algérie) et Yves Namur (Belgique).

Les membres des jurys réunissant 12 nationalités (France, Tunisie, Syrie, Algérie, Cameroun, Haïti, Québec, Nouvelle Calédonie, Liban, Guadeloupe, Belgique et Congo) auront la mission de choisir les lauréats des trois nouveaux grands prix :

– Le Grand Prix de la poésie en langue française récompensera l’œuvre complète d’un poète de langue française, quelle qu’en soit l’origine,

– Le Grand Prix Victor Hugo honorera un poème composé par un ou plusieurs jeunes poètes,

– Le Grand Prix de poésie slamée sera concouru en public, sous forme de joute oratoire,

Datant de 1323, l’Académie des jeux floraux de Toulouse est devenue le point de départ d’une tradition pour en faire une “Fête des Fleurs” qui se déroule tous les 3 mai, une occasion pour les académiciens de remettre leurs prix littéraires sous forme de fleurs à desauteurs de poésie en français et en occitan.

Parmi les lauréats des Jeux floraux figurent les plus grands noms de la poésie française, tels que Ronsard, Chateaubriand ou le jeune Victor Hugo, couronné en 1819 à l’âge de 17 ans.