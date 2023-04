Le ministre syrien des Affaires étrangères, Fayçal Mokdad, a indiqué que ” les relations tuniso-syriennes étaient bonnes, jusqu’en 2012, date de rupture des relations diplomatiques entre les deux pays.

” Après la décision audacieuse du président de la République, Kais Saied, de rétablir les relations diplomatiques entre les deux pays, a-t-il dit, un nouvel ambassadeur de Syrie sera nommé à la tête de l’ambassade qui ouvrira ses portes très prochainement. Une nouvelle mission diplomatique conduite par le nouvel ambassadeur sera aussi dépêchée.

Dans une déclaration aux médias, mardi 18 avril 2023, à l’issue de son entretien avec le chef de l’Etat, au Palais de Carthage, le ministre syrien a indiqué que l’entrevue a porté sur les ” périodes difficiles qu’a connues la Tunisie, mais qui ont mené à l’élection d’un réel dirigeant qui répond aux aspirations du peuple tunisien “.

La Syrie se félicite des relations établies entre les deux pays frères, a-t-il souligné.

Fayçal Mokdad a, par ailleurs, indiqué avoir transmis au président Kais Saied les salutations les plus sincères du président syrien, Bachar Al Assad, et sa considération pour ” son audace et son courage avec lesquels il conduit le pays “.

” L’entretien a permis d’examiner les développements survenus dans la région arabe et de réaffirmer la volonté commune de doubler d’efforts au service des intérêts de la nation arabe “, a-t-il aussi déclaré.

Notre principale mission, a-t-il poursuivi, est de conclure des accords réalisables, adaptés aux positions des deux pays à tous les niveaux.

Fayçal Mokdad est arrivé, lundi 17 courant à Tunis, pour une visite officielle de trois jours. La première visite d’un responsable syrien depuis la rupture, en 2012, des relations diplomatiques sur décision de l’ancien président de la République, Moncef Marzouki.