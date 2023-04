Les assurances “STAR” aura lieu le mercredi 26 avril 2023 à 15h00 au siège de la Bourse de Tunis.

Cette communication sera animée par messieurs Hassene FEKI, Directeur Général, et Mehdi MASMOUDI, Directeur du Pôle Financier & Supports transverses, et portera sur les résultats de l’exercice 2022 et les perspectives pour 2023.