Des petites et moyennes entreprises industrielles (PME) et des fournisseurs technologiques font partie de la délégation tunisienne de l’industrie 4.0 qui participe à la Foire de Hanovre (Allemagne) du 17 au 20 avril 2023.

Cette délégation est composée de PME industrielles, fournisseurs-intégrateurs technologiques et startups, de centres de compétences transverses et sectoriels en Industrie 4.0 et de responsables du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie et du ministère des Technologies de la communication.

Les entreprises participantes pourront bénéficier des nouvelles technologies industrielles dans le plus grand salon international mettant en avant ces technologies, selon un communiqué publié par l’Agence de coopération allemande (GIZ).

Cette participation s’inscrit dans le cadre de l’Initiative nationale “Vers une Industrie 4.0 en Tunisie” lancée par le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie avec le soutien de l’Initiative spéciale “Emploi décent pour une transition juste” – Invest for Jobs, mandatée par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mise en œuvre par la GIZ Tunisie à travers son Programme transformation digitale.

La Hannover Messe est le principal salon mondial de la technologie, qui a lieu chaque année au parc des expositions de Hanovre et rassemble les principaux Salons internationaux tels que l’automatisation industrielle, MDA, l’énergie, l’usine numérique, Comvac, l’approvisionnement industriel et la recherche et la technologie sous un même toit. Avec ce large éventail de sujets et d’offres, le salon couvre l’ensemble de la chaîne de valeur industrielle, des composants individuels aux usines intelligentes.