Dans le cadre de “Layali Ramadan”, l’Institut français de Tunisie (IFT) organise, samedi 8 avril 2023 à 21H00, un atelier art-science avec Bochra Taboubi destiné au jeune public (10-16 ans) et une observation de la Lune et de la planète Mars, et ce en partenariat avec la Cité des sciences de Tunis (CST).

Entre récits manquants et mondes possibles émergent… l’artiste Bochra Taboubi propose un atelier autour de la paléontologie et la création d’un monde imaginaire pour valoriser la richesse naturelle des vestiges perdus.

Métlaoui, dans le sud de la Tunisie, a été le lieu de découverte d’une immense collection de trésors paléontologiques, presque oubliée. Aujourd’hui, l’exploitation du phosphate laisse le paysage dévasté.

Bochra Taboubi est déterminée à changer de perspective et à construire un musée indépendant et hybride pour les fossiles de Métlaoui. Mais comment construire un musée pour une collection perdue, sans site et sans soutien ? La pensée spéculative, le dessin et sa témérité l’ont emmenée très loin.

Et pour une veillée sous les étoiles, et en partenariat avec la Cité des sciences de Tunis, l’IFT invite le large public à observer le ciel de Tunis à travers un télescope installé sur son toit.